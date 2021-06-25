В регионах начато обсуждение с общественностью вопросов по укреплению института семьи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24-25 июня 2021 года председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, депутат Мажилиса Парламента РК Лаззат Рамазанова встретилась с общественностью городов Жанаозен и Актау. Об этом передает МИА «Казинформ».

В январе текущего года Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить широкое обсуждение с общественностью планируемых мер по защите прав женщин и детей, недопущению насилия в семье. Во исполнение поручения в регионах страны организованы встречи с населением, на которых представителями общественности и госорганов были высказаны предложения о необходимости совершенствования законодательных норм, направленных на укрепление института семьи, сохранение семейных ценностей и профилактике насилия в семье.

Обеспечение благополучия казахстанских семей и детей, укрепление института семьи, как подчёркивал Глава государства, - один из важнейших приоритетов государственной политики, и нам очень важно сделать так, чтобы принимаемые в стране законы работали на благо общества, каждого жителя нашей страны», - отметила, открывая встречу Лаззат Рамазанова.

Участники подчеркнули необходимость обеспечить межведомственную координацию всех заинтересованных государственных органов для защиты прав семьи, женщин и детей, слаженное их взаимодействие с общественными организациями, направленное на системную профилактику бытового насилия, своевременное оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

На встрече поднимались вопросы необходимости учета семейных ценностей при внесении новых законодательных инициатив, необходимость повышения роли отцов в воспитании детей. Лидеры и участники неправительственных организаций поднимали вопрос о проблемах и недопустимости влияния радикальных течений на институт семьи. Общественники предложили привлекать представителей старшего поколения, пользующихся уважением в обществе, в процесс формирования преемственности семейных ценностей среди детей и молодежи повышения авторитета институтов материнства и отцовства.

В числе озвученных предложений - увеличение пособий для детей в многодетных семьях и для матерей, имеющих награды «Алтын алқа» и «Күміс алқа», увеличение сроков выплат пособий по уходу за ребенком пропорционально срокам нахождения в декретном отпуске, сокращение сроков получения жилья для многодетных семей. Помимо этого, поднимались вопросы репродуктивного здоровья, проблемы ранней беременности, а также вопросы семей, имеющих детей с ограниченными возможностями, необходимость открытия государственных реабилитационных центров.

Ранее аналогичная встреча состоялась и в Жамбылской области. Здесь также обсудили проблемы профилактики насилия. Участники встречи предложили открывать Центры поддержки семьи в каждом районном центре, для оказания помощи женщинам, пострадавшим от насилия.

На встрече с акимом Жамбылской области Бердибеком Сапарбаевым глава Нацкомиссии Лаззат Рамазанова обсудила вопросы участия женщин в общественно-политической жизни региона. Было отмечено, что на государственной службе в регионе сегодня занято более 40% женщин, также больше половины представлено женщин в предпринимательской сфере.

В проходящих встречах приняли участие члены Национальной и региональных комиссии, Общественного совета и подразделений акиматов, неправительственных организаций, других государственных органов.

Озвученные в ходе встреч предложения Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике примет в работу в рамках своих полномочий.