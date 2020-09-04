В регионах каждый созыв одни и те же депутаты приходят в маслихаты - политолог Серикбаев

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Лига сторонников партии «Nur Otan» будет следить за процессом внутрипартийных выборов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«При поддержке первого заместителя председателя партии Бауыржана Байбека участники движения Лиги сторонников партии будут проводить мониторинг процесса проведения внутрипартийных выборов для того, чтобы соблюдались все нормы и правила, и политическая кампания по отбору кандидатов в местные маслихаты и Мажилис была проведена открыто, честно и справедливо», - сказал первый заместитель председателя Павлодарского областного филиала Илья Теренченко.

Своё заявление он сделал в Павлодарском областном филиале партии «Nur Otan», где представитель ОО «Лига сторонников партии «Nur Otan», политолог Бауыржан Серикбаев встретился с гражданскими активистами и кандидатами внутрипартийного отбора – праймериз.

«На сегодня в регионах каждый созыв одни и те же депутаты приходят в маслихаты. Сейчас необходимо выявить новых лидеров и талантливых граждан в маслихаты через праймериз, которые будут служить стране, реализовывать новые идеи и решать проблемы», - отметил Бауыржан Серикбаев.

На его встрече с участниками праймериз Павлодарской области кандидаты в праймериз рассказала о своих предвыборных программах и о проблемах. Спикеры подробно рассказали кандидатам о тезисах проведения агитационной работы и о правовых основах внутрипартийного отбора. Участникам дали рекомендации и разъяснения о продвижении положительного имиджа в социальных сетях и по ряду организационных вопросов отбора.

«Бауыржан Серикбаев планирует встретиться с кандидатами внутрипартийного отбора Баянаульского и Актогайского районов», - отметили в пресс-службе областного филиала партии.

Фото Павлодарского областного филиала партии «Nur Otan».