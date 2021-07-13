В реанимации с COVID-19 попадают только невакцинированные карагандинцы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в инфекционных госпиталях Карагандинской области лечение проходят 1 983 человека. При этом 99% из них не вакцинировались. В реанимации находятся 84 карагандинца, подключены к ИВЛ - 15, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Карагандинской области.

При этом медики не отрицают того, что и привитые люди могут заразиться, но болезнь будет проходить в лёгкой форме. В основном это происходит после получения первого компонента вакцины от COVID-19.

«Не успел выработаться иммунитет, – объясняет руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Гамаль Токсамбаев. – Когда добавляется второй компонент, иммунитет появляется через месяц. Кроме того, не исключено, что, получая прививки, люди уже были вирусоносителями. Просто из-за бессимптомного течения у них могло не быть клинических проявлений. Но привитые легче переносят коронавирус. Эти люди лечатся амбулаторно. Иммунитет даёт отпор вирусу, который стал агрессивнее в разы. Раньше 2–3 человека могли заразиться от одного заболевшего. Сейчас же до 7 человек. Укорачивается инкубационный период. Простыми словами – вирус быстрее размножается и быстрее передаётся».

Чаще подвержены заражению люди старше 60 лет. Но в последние недели отмечается рост заболевших среди молодёжи. Доктора связывают это с высокой концентрацией вируса в области, а также с появлением нового штамма.

«Индийский штамм «дельта» поменял клинику. Сейчас чаще стали болеть молодые люди и дети, – говорит Гамаль Токсамбаев. – Это связано с мутацией. Появились новые симптомы – диарея, рвота. Так называемые проявления энтеровируса. То есть поражаются не только органы дыхания, но и желудочно-кишечный тракт. Молодые не спешат вакцинироваться и к лечению относятся не всегда серьёзно. Начинают заниматься самолечением и поступают в больницы в критических ситуациях, когда уже 40–50% поражения. Несмотря на начатое лечение в стационарах, сразу остановить процесс невозможно. В течение первых двух суток поражение может дойти до 80–90%.

Единственное спасение – вакцинация, которая защищает и от быстро мутирующего коронавируса».