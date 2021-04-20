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    15:00, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    В реанимации находятся 33 пациента с COVID-19 в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В реанимациях Атырауской области находятся 33 пациента с COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По данным на утро 20 апреля лечение от COVID-19 в инфекционных стационарах проходят 606 человек. Загруженность составляет 29,3% (на 2 068 коек). В модульной больнице - 179 пациентов, в инфекционном стационаре областной больницы - 106 человек, во фтизиопульмонологическом центре - 40 пациентов, в районных инфекционных стационарах – 131, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 150. В реанимациях лежат 33 пациента, 5 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 40,7% (на 81 койку). В домашних условиях получают лечение 1 111 человек», - сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения.

    Для лечения больных с коронавирусной инфекцией в Атырауской области подготовлено 11 инфекционных стационаров на 2 068 коек, из них 81 реанимационная койка. В городе Атырау функционируют 3 стационара на 430 коек, на месторождении Тенгиз стационар на 1 360 коек и в 7 районах инфекционные стационары на 278 коек.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Акимат Общество
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