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В реанимации находятся 16 актюбинцев с коронавирусом

16 Июня 2020 13:43
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В реанимации находятся 16 актюбинцев с коронавирусом

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 16 актюбинцев с тяжелой формой КВИ находятся в реанимационных отделениях медицинских учреждений. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал руководитель управления здравоохранения Асет Калиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Эпидситуация по Актюбинской области стабильная. Зарегистрировано 538 случаев с симптомами и 147 бессимптомных случаев КВИ. Людей с бессимптомными случаями мы направляем на амбулаторное лечение на дому, однако при отсутствии условий они могут лечиться в стационарах. Увеличилось количество пациентов с тяжелой формой КВИ. На сегодня в стационарах в реанимации находятся 16 человек, из них 6 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», - сказал А.Калиев.

На домашнем карантине находятся 1300 человек. На сегодня, по словам А.Калиева, случаи КВИ зарегистрированы почти во всех районах области, кроме Айтекебийского, Хобдинского районов и города Эмбы Мугалжарского района.

В военном институте сил воздушной обороны имени Талгата Бигельдинова в городе Актобе выявлено около 10 человек с бессимптомной формой заболевания, они изолированы и находятся под врачебным наблюдением.


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#Актюбинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Самал Ендибаева

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