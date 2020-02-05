В реализацию «Рухани жаңғыру» мы должны включиться всем обществом – Али Бектаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенатор Али Бектаев прокомментировал результаты заседания комиссии по программе «Рухани жаңғыру», прошедшей сегодня в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, в рамках программы «Рухани жаңғыру» проводится большая работа, реализуются конкретные проекты. Сколько переведено книг на казахский язык и дошло до наших читателей. Активно включились в реализацию программы и наши предприниматели», - сказал Али Бектаев в интервью журналистам по итогам заседания.

Спикер добавил, что, к сожалению, многие мероприятия реализуются государством.

«Если бы в реализацию программу «Рухани жаңғыру» мы бы активно включились всем обществом, особенно молодежь – это было бы великолепно. Только тогда мы достигнем пика в духовной модернизации, достигнем более эффективной ее реализации. Это все зависит от изменения сознания каждого гражданина нашей страны. Потому что, по сути, прагматизм значит с большой ответственностью отнестись к нашим национальным ценностям. Если мы не можем с большой ответственностью отнестись к своей семье, работе, мировоззрению, то мы не сможем с ответственностью отнестись и к нашей государственности. Поэтому главная задача каждого – это, прежде всего, сформировать правильные ценности в своей семье», - подчеркнул Али Бектаев.