-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
В реализацию «Рухани жаңғыру» мы должны включиться всем обществом – Али Бектаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенатор Али Бектаев прокомментировал результаты заседания комиссии по программе «Рухани жаңғыру», прошедшей сегодня в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В целом, в рамках программы «Рухани жаңғыру» проводится большая работа, реализуются конкретные проекты. Сколько переведено книг на казахский язык и дошло до наших читателей. Активно включились в реализацию программы и наши предприниматели», - сказал Али Бектаев в интервью журналистам по итогам заседания.
Спикер добавил, что, к сожалению, многие мероприятия реализуются государством.
«Если бы в реализацию программу «Рухани жаңғыру» мы бы активно включились всем обществом, особенно молодежь – это было бы великолепно. Только тогда мы достигнем пика в духовной модернизации, достигнем более эффективной ее реализации. Это все зависит от изменения сознания каждого гражданина нашей страны. Потому что, по сути, прагматизм значит с большой ответственностью отнестись к нашим национальным ценностям. Если мы не можем с большой ответственностью отнестись к своей семье, работе, мировоззрению, то мы не сможем с ответственностью отнестись и к нашей государственности. Поэтому главная задача каждого – это, прежде всего, сформировать правильные ценности в своей семье», - подчеркнул Али Бектаев.
- В Казахстане будут внедрять зарубежный опыт развития медиаграмотности
- Дискуссии вокруг программы «Рухани жаңғыру» должны ее улучшить - Талгат Калиев
- Госсекретарь РК указал на что должны обращать внимание при реализации Рухани жаңғыру
- Маулен Ашимбаев - о «Рухани жаңғыру»: Необходимо переходить от количества к качеству
- Крымбек Кушербаев потребовал прекратить кампанейщину при реализации «Рухани жаңғыру»
- Серию видеороликов о Казахстане подготовили к 30-летию независимости
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана