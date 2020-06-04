В реальности дистанционное образование должно быть другим – Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов высказался об уровне дистанционного образования в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За очень короткое время сумели приспособиться к новым условиям. Несмотря на достаточное количество проблем, учебный процесс не был остановлен. Большая благодарность родителям, большой груз ответственности, много работы было у родителей, мы это признаем. Но благодаря их пониманию, активному участию и работе наших коллег, нам удалось этот период пройти, не остановив учебный процесс», - сказал Асхат Аймагамбетов на отчетной встрече в режиме онлайн.

По его словам, дистанционное обучение не подразумевает просто включение в эфир.

«Конечно, мы понимаем, что в реальности дистанционное обучение должно быть несколько другим, поэтому стоит задача учесть все эти уроки, проблемные моменты, мы их знаем, мы их видим. Это вопросы киберпедагогики и нельзя думать о том, что дистанционное обучение, это когда мы просто классную урочную систему со всеми его плюсами и минусами включаем в стрим, в зум и это называем дистанционным обучением. Это абсолютно неверное понимание», - отметил министр.

Он рассказал о стоящих перед ведомством в этом направлении задачах.

«Стоит задача, чтобы мы провели работу по методике преподавания, педагогическим технологиям в режиме дистанционного обучения, по нормативному регулированию, по тому, как оценивать в этой системе. Вопросов педагогического и технического характера немало, и летний период мы должны использовать, чтобы эти вопросы решить. Конечно, мы надеемся, что ситуация с карантином в связи с коронавирусной инфекцией будет улучшена, и в начале следующего года мы все-таки начнем учебу в стенах школ, но тем не менее мы должны подготовиться и к другому сценарию. В связи с этим в летний период и педагоги, и Министерство образования, и управления должны будут необходимые меры предпринять», - заключил глава МОН.