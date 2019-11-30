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В развитии карагандинской СЭЗ будут помогать два министерства

30 Ноября 2019 17:44
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В развитии карагандинской СЭЗ будут помогать два министерства

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинскую область посетила делегация во главе с министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди. Региону будет оказана поддержка по привлечению иностранных инвесторов на территории специальной экономической зоны «Сарыарка». Упор хотят сделать на машиностроение, передает МИА «Казинформ».

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Делегация ознакомилась с деятельностью ряда предприятий. Прежде всего интересовали проекты с участием иностранного капитала.

Состоялось совещание, на котором обсудили результаты деятельности СЭЗ и возможности её развития. Встреча завершилась подписанием четырёхстороннего соглашения о совместном развитии зоны. Документ заключили акимат Карагандинской области, два министерства – иностранных дел, индустрии и инфраструктурного развития, а также Союз машиностроителей Казахстана.


- Вы сами увидели, что у карагандинской СЭЗ есть потенциал. Примерно 69% территории сегодня наполнено. Есть свободные площади под реализацию новых проектов. Есть идеи. Самое главное, у нас есть компетенции, квалифицированные кадры, которые готовы работать на новых производствах, - сказал глава региона Женис Касымбек. – На сегодня СЭЗ достаточно разноплановая. Но в основном это сфера металлургии. И мы готовы оказать всестороннюю поддержку для развития отрасли машиностроения.


На территории СЭЗ «Сарыарка» зарегистрировано 15 участников. Реализовано 7 проектов, ещё 8 находятся на стадии реализации. Объём вложенных инвестиций превысил 90 млрд тенге. Определены пул проектов и перспективных ниш для создания новых производств. Самое главное – это готовая инфраструктура, комплекс льгот и преференций для потенциальных инвесторов.


Мухтар Тлеуберди сообщил, что карагандинскую СЭЗ планируют презентовать немецким бизнесменам во время предстоящего официального визита Президента Казахстана в Германию. Он намечен в начале декабря.

- В ходе визитов Президент Касым-Жомарт Токаев продолжает традицию, заложенную Елбасы. Глава государства регулярно встречается с капитанами бизнеса разных стран, - подчеркнул министр. – Мы специально приехали на СЭЗ «Сарыарка», чтобы посмотреть, что можно предложить немецким инвесторам. И здесь созданы хорошие условия для привлечения иностранных инвестиций. Есть результаты и хорошие примеры действующих предприятий. Мы хотим задать такой тренд, чтобы на этой СЭЗ развивалось машиностроение.

По его словам, МИД приложит все условия для поиска зарубежных инвесторов и партнёров. Соглашение предусматривает совместную работу по привлечению инвестиций и трансферту технологий.


- Карагандинская область является потенциальным кластером машиностроения. Мы договорились об объединении усилий в развитии СЭЗ, и, в частности, продвижения проектов в этой отрасли. Необходимо подключать инвесторов, создавать новые производства. Как вы знаете, в июне этого года на правительственном уровне утверждена Дорожная карта развития машиностроения на 2019-2024 годы, - отметил Мейрам Пшембаев, председатель правления Союз машиностроителей Казахстана.

СЭЗ «Сарыарка» создана в ноябре 2011 года Указом Президента РК. Занимает площадь около 600 га.


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Ключевые слова: МИД РК, Правительство РК, Карагандинская область, Акимат,
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