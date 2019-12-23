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В районных и приравненных к ним судах Шымкента прошел День открытых дверей
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В районных и приравненных к ним судах Шымкента прошли пресс-туры и Дни открытых дверей в рамках ознакомления с деятельностью судов в новом формате и презентации электронных сервисов, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
В мероприятии приняли участие студенты юридического отделения городского Международного гуманитарно-технического университета и высшего колледжа новых технологий, учащиеся школы-гимназии №8 имени Мухаммеда Дулати, лицея-интерната для мальчиков №1, общеобразовательных школ №25 и №73. Молодежь и подростки побывали в зданиях судов, ознакомились с современными технологиями отправления правосудия.
По инициативе специализированного межрайонного экономического суда в палате предпринимателей города состоялась встреча с представителями МСБ по обсуждению поставленных перед судебной властью в Послании Президента РК задач.
Кроме этого состоялся «круглый стол» с участием юристов. Также на круглом столе с разъяснениями поставленных перед судами в Послании задач выступили председатель Абайского районного суда С.Токбергенов, судьи М.Кудайбергенова и И.Гаврикова. По теме «О ходе реализации поставленных перед судами в Послании Президента РК задач» судья шымкентского административного суда С.Ниязбек выступил на «круглом столе» перед адвокатами, работниками правоохранительных органов и представителями СМИ.
Автор: Марат Манаспаев
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