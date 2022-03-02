В районном центре Миялы Атырауской области продолжается откачка талых вод

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В районном центре Миялы Атырауской области продолжается откачка талых вод, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В селе Миялы Кызылкогинского района по ул. А. Салимгереева и М. Ауэзова силами Департамента по чрезвычайным ситуациям и местных исполнительных органов проводится работа по откачке талых вод. За сутки откачано 180 м3 воды. Всего откачано 1 210 м3 воды.

В аварийно-спасательных работах задействованы пять сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, шесть сотрудников и три мотопомпы местных исполнительных органов», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.