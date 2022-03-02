+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 487.75 EUR 545.99
RUB 5.17 CNY 77.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В районном центре Миялы Атырауской области продолжается откачка талых вод

2 Марта 2022 11:42
Поделиться:
В районном центре Миялы Атырауской области продолжается откачка талых вод

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В районном центре Миялы Атырауской области продолжается откачка талых вод, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Алматинцам показали, как вести себя при сильном землетрясении
МИИР РК: В интерактивную карту по обеспечению питьевой водой добавлены новые функции Всемирный день гражданской обороны отметили в Акмолинской области Подъем уровня воды прогнозируют на реках Алматинской области

«В селе Миялы Кызылкогинского района по ул. А. Салимгереева и М. Ауэзова силами Департамента по чрезвычайным ситуациям и местных исполнительных органов проводится работа по откачке талых вод. За сутки откачано 180 м3 воды. Всего откачано 1 210 м3 воды.

В аварийно-спасательных работах задействованы пять сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, шесть сотрудников и три мотопомпы местных исполнительных органов», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.


Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Происшествия   #ДЧС   #Вода  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
Алматинцам показали, как вести себя при сильном землетрясении
МИИР РК: В интерактивную карту по обеспечению питьевой водой добавлены новые функции
Всемирный день гражданской обороны отметили в Акмолинской области
Подъем уровня воды прогнозируют на реках Алматинской области
Популярное
1 Алибек Куантыров: Даже в случае обострения ситуации в связи с событиями в Украине, государство выполнит соцобязательства
2 Зеленский заявил, что на переговорах с Россией пока нет результата
3 Глава государства принял участие во внеочередном съезде правящей партии
4 Сенатор прокомментировал переименование правящей партии Казахстана
5 Президент РК принял председателя Нацбанка
6 Мы призываем обе страны начать работу над мирным урегулированием - Президент РК о ситуации в Украине
Читайте также
МИИР РК: В интерактивную карту по обеспечению питьевой водой добавлены новые функции
Часть микрорайонов Атырау отключат от света
Алибек Куантыров: Даже в случае обострения ситуации в связи с событиями в Украине, государство выполнит соцобязательства
Зеленский заявил, что на переговорах с Россией пока нет результата
Глава государства принял участие во внеочередном съезде правящей партии
Сенатор прокомментировал переименование правящей партии Казахстана
Президент РК принял председателя Нацбанка
Мы призываем обе страны начать работу над мирным урегулированием - Президент РК о ситуации в Украине
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив