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В районном центре Миялы Атырауской области продолжается откачка талых вод
2 Марта 2022 11:42
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В районном центре Миялы Атырауской области продолжается откачка талых вод, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В селе Миялы Кызылкогинского района по ул. А. Салимгереева и М. Ауэзова силами Департамента по чрезвычайным ситуациям и местных исполнительных органов проводится работа по откачке талых вод. За сутки откачано 180 м3 воды. Всего откачано 1 210 м3 воды.
В аварийно-спасательных работах задействованы пять сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, шесть сотрудников и три мотопомпы местных исполнительных органов», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.
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