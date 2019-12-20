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В районе водозабора АНПЗ в Урале обнаружена мертвая рыба
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау в районе водозабора Атырауского нефтеперерабатывающего завода в реке Урал обнаружена мертвая рыба, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, распространяемое в социальных сетях видео о всплывшей подо льдом погибшей рыбе соответствует действительности. По этому факту проводится расследование. Однако в этом районе ежедневно отбирается проба воды на полный химический анализ сразу тремя ведомствами. Это департамент экологии Атырауской области, Атырауский филиал Казгидромедцентра и департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг по Атырауской области. До 19 декабря превышений ПДК по вредным веществам ими не фиксировалось.
Напомним, в декабре прошлого года в реке Урал была зафиксирована массовая гибель рыбы. Только осетров и севрюг, находившихся на двух рыборазводных заводах, погибло более 100 тонн.
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