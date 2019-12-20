+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -16 °С
USD 384.46 EUR 428.10
RUB 6.16 CNY 54.86
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В районе водозабора АНПЗ в Урале обнаружена мертвая рыба

20 Декабря 2019 01:26
Поделиться:
В районе водозабора АНПЗ в Урале обнаружена мертвая рыба

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау в районе водозабора Атырауского нефтеперерабатывающего завода в реке Урал обнаружена мертвая рыба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

О последствиях массовой гибели рыбы в реке Урал говорили в Атырау
Пестицидами отравилась рыба в озере Тулумбай в СКО 6,4 тонн рыбы погибло на озере Токпан в Кызылординской области Причину гибели рыбы в озере выясняют в СКО

Как сообщили в Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, распространяемое в социальных сетях видео о всплывшей подо льдом погибшей рыбе соответствует действительности. По этому факту проводится расследование. Однако в этом районе ежедневно отбирается проба воды на полный химический анализ сразу тремя ведомствами. Это департамент экологии Атырауской области, Атырауский филиал Казгидромедцентра и департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг по Атырауской области. До 19 декабря превышений ПДК по вредным веществам ими не фиксировалось.

Напомним, в декабре прошлого года в реке Урал была зафиксирована массовая гибель рыбы. Только осетров и севрюг, находившихся на двух рыборазводных заводах, погибло более 100 тонн.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия, Экология,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив