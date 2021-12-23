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В районах СКО с низкими темпами вакцинации растет заболеваемость COVID-19

23 Декабря 2021 12:16
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В районах СКО с низкими темпами вакцинации растет заболеваемость COVID-19

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области обеспокоены низкими темпами вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На заседании акимата врио руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов сообщил, что по области функционируют 100 прививочных пунктов и 55 передвижных прививочных бригад. Однако часто они работают вхолостую.

«Люди не приходят на вакцинацию. Прививочные пункты не загружены. При этом в поликлиниках - высокая нагрузка по текущей работе и по росту амбулаторных больных с коронавирусом и ОРВИ. Во всех районах вакцинация проводится неудовлетворительными темпами. Хуже всего ситуация складывается в районах М. Жумабаева, Тайыншинском, им. Г. Мусрепова, Уалихановском и Кызылжарском. Здесь наблюдается высокий уровень госпитализации», - сказал Н. Айманов.

По его словам, сохраняются низкие темпы вакцинации среди лиц с хроническими заболеваниями. Не получили вакцину еще 25,5 тысячи человек из этой категории.

В группе лиц старше 60 лет подлежит вакцинации 116 181 человек. Из них около 54% остаются невакцинированными.

«Вакцинация доказала свою эффективность. Коронавирусом заразились всего 3 123, или 1,3% от всех получивших полный курс. Из них 1 399 человек перенесли Covid-19 в бессимптомной и в легкой степени, 1 724 человека госпитализировали в инфекционные стационары в состоянии средней степени тяжести, 89 человек получали лечение в условиях реанимации. Скончались на фоне осложненного течения сопутствующих заболеваний 19 человек», - проинформировал Н.Айманов.

Аким области Кумар Аксакалов, комментируя ситуацию с распространением коронавируса, отметил, что невакцинированными остаются 103 тысячи взрослых жителей региона.

«Поручаю акимам Петропавловска и районов области совместно с руководителями медицинских организаций принять действенные меры по увеличению охвата населения первичной вакцинацией и ревакцинацией. Актуальным остается использование «Ashyq», который позволяет работать бизнесу и обеспечивать безопасность посетителей. Мониторинговые группы должны усилить контроль по соблюдению мер безопасности и проверке статуса всех граждан. Ситуация улучшается, но это не означает, что мы должны работать в расслабленном состоянии. Впереди праздники. Еще раз прошу в праздничные дни соблюдать правила безопасности. Это важно, чтобы после Нового года не было очередной вспышки», - сказал К. Аксакалов.

Первый компонент вакцины получили более 72% подлежащего вакцинации населения, второй – около 68%.


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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Олеся Жуковень

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