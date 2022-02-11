В районах Костанайской области откроют 11 новых участковых пунктов полиции

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Новый начальник департамента полиции ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков начал знакомство с регионом с приграничных районов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Он посетил приграничные с РФ Карабалыкский и Федоровский районы. Здесь руководитель полицейского ведомства ознакомился с работой полиции на местах и, прежде всего, участковых инспекторов полиции.

Граница Карабалыского района с Челябинской областью РФ - более 400 километров. Поэтому здесь на первый план выходят миграционные вопросы, досмотра автотранспорта, раскрытия преступлений, особенно краж скота и трафика наркотических средств.

«Большая роль в профилактике всех видов преступлений принадлежит участковым инспекторам полиции. Приоритетными направлениями становятся сфера семейно-бытовых отношений, подростковая среда. Выполнение этих задач требует тесного партнерства с населением и к этому обязывают принципы «Слышащего государства» и сервисной работы полиции», - отметил Ерлан Омарбеков.

В области, как было отмечено, уже в этом году будет открыты еще 11 новых участковых пунктов полиции. В районном центре Карабалык при поддержке местной исполнительной власти выделено помещение площадью почти 200 квадратных метров для участковых и ювенальных инспекторов полиции. Это здание находится в центре поселка, что обеспечит шаговую доступность стражей порядка.

«Для местной полицейской службы будет приобретено 14 компьютеров. Это поможет в развитии коммуникаций в работе полиции», - подчеркнул аким района Руслан Халыков.

Начальник отдела полиции Карабалыкского района Нуржан Ахметов рассказал, что в этом же здании будут размещаться и сотрудники пробации.

Также в Карабалыском районе начальник полиции посетил стационарный контрольный пост заградительной системы «Рубеж», который обеспечивает контроль транспортного потока со стороны России и в обратном направлении.

Старший инспектор роты патрульной полиции ДП Костанайской области Танат Кенесарин уверен, что пост эффективно помогает в обеспечении безопасности дорожного движения в регионе. Об этом говорят результаты работы. За сутки здесь проходят более 200 автомашин. С начала года было выявлено 180 правонарушений, в том числе нарушения скоростного режима и 5 фактов управления автомашиной в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские оснащены планшетами, с помощью которых ведется проверка автотранспорта по всем базам МВД.

В Федоровском районе, который граничит с Курганской и Челябинской областями РФ, начальник ДП посетил два участковых пункта полиции – в поселке Пешковка и районном центре.

Участковый Пешковского сельского округа Марат Казангапов работает на этом участке более 2 лет. «Население 3214 тысяч человек, оперативная обстановка стабильная. В охране общественного порядка активно помогает население. В этом году будет установлено 8 камер видеонаблюдения. В прошлом году раскрыто три кражи скота», - говорит участковый.

В районном центре Федоровка запланировано установить 6 дополнительных 6 камер видеонаблюдения к имеющимся 20. С их помощью только в прошлом году было выявлено 103 административных правонарушения.

«Все 29 школ охвачены видеообзором, для этого в учебных заведениях установлено 388 камер, с выводом изображения в кабинет ювенальных полицейских», - отметил начальник отдела Федоровского района Александр Елисеев.

В районном отделе полиции современный фронт-офис, в котором созданы все условия для приема граждан.

«Коллективы районных отделов, с которыми встретился, уверенно владеют оперативной обстановкой и готовы выполнять поставленные задачи. И главный фактор, население оказывает поддержку полицейским. Уверен, что так будет и впредь»,- поделился итогами поездки в районы начальник областного департамента полиции Ерлан Омарбеков.