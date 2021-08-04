В райцентре Атырауской области житель Аксая «заминировал» школу

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В районном посёлке Индерский Атырауской области житель соседней Западно-Казахстанской области «заминировал» школу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДП региона, неизвестный мужчина позвонил в районный отдел полиции. Он сообщил, что в одной из школ Индерборского заложено взрывное устройство. Было принято решение проверить все четыре находящиеся в посёлке школы. Взрывного устройства ни в одной из школ обнаружено не было. Параллельно полицейские вели поиски звонившего. Им оказался ранее судимый житель города Аксая соседней Западно-Казахстанской области.

По факту проводится досудебное расследование по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».