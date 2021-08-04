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    15:41, 04 Август 2021 | GMT +6

    В райцентре Атырауской области житель Аксая «заминировал» школу

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В районном посёлке Индерский Атырауской области житель соседней Западно-Казахстанской области «заминировал» школу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДП региона, неизвестный мужчина позвонил в районный отдел полиции. Он сообщил, что в одной из школ Индерборского заложено взрывное устройство. Было принято решение проверить все четыре находящиеся в посёлке школы. Взрывного устройства ни в одной из школ обнаружено не было. Параллельно полицейские вели поиски звонившего. Им оказался ранее судимый житель города Аксая соседней Западно-Казахстанской области.
    По факту проводится досудебное расследование по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».


    Теги:
    МВД РК Атырауская область Закон и право
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