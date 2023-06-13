В растрате 34 млн тенге подозревают работника ТОО в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Работника ТОО подозревают в растрате 34 млн тенге в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

9 июня в отдел полиции Аршалынского района поступило сообщение от руководителя одного из ТОО региона, который сообщил о факте растраты. По показаниям предпринимателя в период с 1 ноября 2022 года по настоящее время один из финансово ответственных работников предприятия растратил 34 млн тенге.

Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного имущества».

В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что злоумышленник, получив денежные средства на покупку за границей племенных животных высокой продуктивности, оплатил лишь половину требующейся суммы. Другую часть денежных средств мужчина растратил. В настоящее время его причастность проверяется. Проводятся иные следственные действия.