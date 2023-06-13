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    19:51, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    В растрате 34 млн тенге подозревают работника ТОО в Акмолинской области

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    Фото: polisia.kz
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Работника ТОО подозревают в растрате 34 млн тенге в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    9 июня в отдел полиции Аршалынского района поступило сообщение от руководителя одного из ТОО региона, который сообщил о факте растраты. По показаниям предпринимателя в период с 1 ноября 2022 года по настоящее время один из финансово ответственных работников предприятия растратил 34 млн тенге.

    Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного имущества».

    В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что злоумышленник, получив денежные средства на покупку за границей племенных животных высокой продуктивности, оплатил лишь половину требующейся суммы. Другую часть денежных средств мужчина растратил. В настоящее время его причастность проверяется. Проводятся иные следственные действия.


    Теги:
    Акмолинская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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