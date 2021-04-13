В рамках «Рухани жаңғыру» спонсоры построили и реконструировали 7000 объектов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 4 года реализации программы «Рухани жаңғыру» за счет спонсорских средств построено и реконструировано 7000 социальных объектов. В реализации данных проектов приняли участие более 13 тысяч меценатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

12 апреля исполнилось 4 года программе «Рухани жаңғыру». С момента запуска программы проведено около 123 тысячи мероприятий. На текущий день по шести направлениям программы реализуются 17 специальных проектов, активизирована работа региональных проектных офисов, налажена деятельность Казахстанского института общественного развития, обеспечивающего аналитическое и методическое сопровождение.

Утверждены 3 основных ценностных направления программы: «Личностное развитие», «Национальная идентичность и повышение международного статуса», «Развитие государства, гражданского общества и местного сообщества».

За эти годы культура благотворительности в стране получила новый импульс в рамках программы.

В рамках проекта «Сакральная география Казахстана» расширен перечень популярных мест общенационального значения и объектов. В целях популяризации священных объектов Казахстана во всем мире с участием телеканала BBC World News были выпущены фильмы «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы», «Алтын адам», «Қожа Ахмет Яссауи, Айша Бибі мавзолейлері», исторический документальный фильм «Күлтегін. Жаңа көзқарас». Фильмы переведены на шесть языков мира и с качественными субтитрами представлены на телеканалах «BBC World News», «Discovery», «Viasat history», «National Geographic» с аудиторией более 700 млн.зрителей.

Вместе с тем, по линии проекта «100 новых учебников» книги переведены на государственный язык и внедрены в образовательный процесс 132 высших учебных заведений страны. Все переведенные учебники опубликованы в электронном формате на официальном сайте проекта www.100kitap.kz. В рамках переведенных 100 учебников портале www.OpenU, в котором сегодня зарегистрировано более 88 тыс. пользователей, созданы и размещены видеокурсы на казахском и русском языках.

Также в целях укрепления связей с международным сообществом в национальных библиотеках Китая, США, Турции, России, Финляндии, Кореи, Малайзии, Венгрии, Швеции и других стран открыто 34 казахстанских центра литературы и культуры.

В рамках 175-летнего юбилея великого поэта Абая Кунанбайулы и 1150-летия Абу Насра аль-Фараби в ряде зарубежных стран были открыты культурные центры Казахстана, которые вносят огромный вклад в продвижение историко-культурного наследия страны в мире.

С учетом новой реальности и изменений, произошедших в мире, в рамках программы реализуются введенные в прошедшем году новые специальные проекты: «Үнем – қоғам қуаты» – внедрение прагматичного образа жизни, «Дәстүр мен ғұрып» – возрождение забытых, но актуальных в современном мире традиций, «Құқықтық мәдениет» – повышение правовой грамотности населения, «Еңбек – елдің мұраты» – стимулирование продуктивного труда, привитие подрастающему поколению любви к труду.

С 2021 года программа «Рухани жаңғыру» перешла в формат Дорожной карты по переходу на этап национальной модернизации общественного сознания. Мероприятия и проекты Дорожной карты составлены в соответствии с возрастными особенностями населения и сгруппированы на разделы по 3 основным ценностным направлениям, также по научно-методическому, экспертному и информационному сопровождению программы.

Также по итогам проведенного социологического исследования на тему «Эффективность реализации программы «Рухани жаңғыру» можно утверждать, что по каждому из шести ключевых направлений программы в обществе сформировались устойчивые взгляды. Конкурентоспособность связывают с необходимостью владеть цифровой грамотностью и иностранными языками (53,6%), прагматизм с умением жить по средствам и планировать свое будущее (73,2%), культ знания с прилежностью в учебе и высшим образованием (58,3%), сохранение национальной идентичности с уважением к истории и чувством принадлежности к единой нации (71,4%), эволюционное развитие с соблюдением законом и гражданским долгом (77,8%), а открытость сознания с готовностью к переменам и постоянным самосовершенствованием (59,5%).