В рамках промышленной политики РК бизнесу будет доступно около 20 мер стимулирования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК обсуждается в первом чтении проект Закона «О промышленной политике», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроект разработан в соответствии с прошлогодним Посланием Главы государства народу Казахстана и определяет основные принципы, цели и задачи развития обрабатывающей промышленности. Важнейшей задачей является полное раскрытие промышленного потенциала. В свете этого поручение Президента очень своевременное. Необходимость обновления законодательной базы обусловлена следующими ключевыми факторами. Усиление напряженности мировой экономики, требующие решительных мер по пересмотру промышленной политики. Решение системных проблем бизнеса для обеспечения самодостаточности национальной экономики. Повышение роли политики индустриализации на фоне нестабильности мировых цен на энергетические ресурсы и сырьевые металлы. Сигнал для инвесторов, заинтересованных во вложении средств в производственную отрасль Казахстана», – сказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Б. Атамкулов.

По его словам, цель законопроекта – обеспечение устойчивого развития обрабатывающей промышленности путем увеличения производства конкурентоспособной, высокотехнологичной, экспортоориентированной продукции и отхода от сырьевой модели развития.

Министр рассказал о ключевых моментах проекта закона. В законопроекте даны определения более чем 30 понятиям. Ключевыми из них являются промышленность, обрабатывающая промышленность, промышленная политика, Индустрия 4.0, несырьевой экспорт и другие. Одной из новелл проекта закона является введение компетенции Правительства по утверждению новых мер стимулирования и элементов инфраструктуры. Государственное стимулирование будет сфокусировано на эффективных предприятиях обрабатывающей промышленности. Для этого предусмотрена компетенция уполномоченного органа по формированию и утверждению Перечня приоритетных товаров. Отобраны более 4 тысяч товаров с высокой добавленной стоимостью. Меры поддержки будут оказываться исключительно производителям товаров из Перечня. Будет проводиться мониторинг исполнения этих обязательств, и в случае неисполнения предприятия должны будут возвратить бюджетные средства в соответствии с правилами.

Помимо этого, предусмотрена возможность получения комплекса мер стимулирования посредством заключения Соглашения о повышении конкурентоспособности. Весь перечень мер государственного стимулирования также был пересмотрен в процессе разработки проекта закона. В общей сложности для бизнеса будут доступны около 20 мер стимулирования.

По запросам предприятий разработан новый инструмент стимулирования – промышленный грант. Промышленный грант будет предоставляться на модернизацию производства путем софинансирования.