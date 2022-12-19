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В рамках программы «Асыл мура» будет издан трехтомник по памятникам культуры

19 Декабря 2022, 14:15
В рамках программы «Асыл мура» будет издан трехтомник по памятникам культуры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Успешно начата реализация программы «Асыл мура». Об этом сообщил председатель НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Галым Қурман на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть программа «Асыл мура». В этом году вышел первый том. В нем опубликованы материалы о мемориальных комплексах. В следующем году выйдут исторические памятники. На третий год у нас выйдет большая книга в трех томах по памятникам культуры», – сказал Г.Курман.

По его словам, начиная со следующего года возможны изменения в методах освоения средств по указанной программе. В следующем году будут законодательно закреплены приоритетные направления. Их предложат сами неправительственные организации.

В ходе брифинга председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК Мадияр Кожахмет рассказал о новых правилах грантового финансирования НПО, которые начнут действовать в 2023 году.


Фото: pixy.org

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