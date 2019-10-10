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В рамках программы «7-20-25» одобрено займов на сумму 127,5 млрд тенге
10 Октября 2019 14:31
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В рамках программы «7-20-25» одобрено 11 139 заявок на предоставление займа, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В рамках реализации Программы «7-20-25» на 3 октября 2019 года принято 18 876 заявок на получение займа на сумму 213,3 млрд тенге. Из них одобрено 11 139 заявок на предоставление займа на сумму 127,5 млрд тенге», - сообщили в Нацбанке РК.
Напомним, жилье по программе «7-20-25» могут получить граждане Казахстана, имеющие постоянный доход и не имеющие собственного жилья на момент подачи заявления. Ставка вознаграждения по программе составляет 7% в год. Первоначальный взнос по ипотечным кредитам - 20%. Срок займа - до 25 лет.
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