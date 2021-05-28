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    17:34, 28 Май 2021 | GMT +6

    В рамках программы «7-20-25» одобрено более 35 тысяч займов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках программы «7-20-25» принято 60 398 заявок на предоставление займа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Националнього банка РК.

    В рамках реализации программы «7-20-25» по состоянию на 27 мая 2021 года принято 60 398 заявок на получение займа на сумму 727,4 млрд тенге . Из них одобрено 35 280 займов на сумму 426,6 млрд тенге .

    «Если у вас возникли вопросы по Программе «7-20-25», просим обращаться в АО «Казахстанский фонд устойчивости» по круглосуточному номеру +7 (727) 227-20-25.

    Также вы можете ознакомиться с дополнительной информацией на официальном интернет-ресурсе ипотечной организации», - отметили в Нацбанке.


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