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В рамках программы «7-20-25» казахстанцам выдано 65 тысяч 975 займов

27 Января 2023, 19:36
В рамках программы «7-20-25» казахстанцам выдано 65 тысяч 975 займов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Национального банка Республики Казахстан опубликовала данные о ходе реализации жилищной кредитной программы «7-20-25», передает МИА «Казинформ».

Согласно данным на 26 января 2023 года, в рамках реализации программы «7-20-25» казахстанцам выдано 65 тысяч 975 займов на сумму 880,3 млрд тенге.

По данным на начало января, казахстанцам выдано свыше 65 тысяч займов на сумму 873,6 млрд тенге.

В конце декабря сообщалось, что в стране планируют продолжить программу «7-20-25».

«Согласно поручению Главы государства, озвученному в предвыборной платформе, планируется продолжение программы «7-20-25», но полноценную информацию, думаю, лучше узнать у Нацбанка», - прокомментировал тогда вице-министр индустрии Еркебулан Дауылбаев журналистам после правительственного часа в Сенате.

«7-20-25» – это социальная программа для граждан Республики Казахстан, которая предоставляет новые возможности улучшения жилищных условий для каждой семьи. Ипотека дается под 7 % годовых при условии отсутствия жилья, при первоначальном взносе 20 % на 25 лет.


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