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вчера 19:55
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вчера 19:42
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вчера 14:31
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В рамках проекта «Іскер ана» в Атырау наградили 46 матерей
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В рамках проекта «Іскер ана» в Атырау награждены 46 матерей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На первом конкурсе грантов проекта «Іскер ана» новые возможности были предоставлены 250 матерям, проходившим обучение с 15 июля по 15 августа текущего года. Из них от 78 поступили заявления в электронном формате. Решением комиссии были отобраны 46 участниц, которым были вручены необходимые для их профессиональной деятельности инструменты. По словам руководителя управления внутренней политики Жасулана Бисембиева, принимавшего участие в церемонии награждения, планируется поощрение лучших участников проекта по итогам года.
«По условиям программы было предусмотрено вручение грантов в вещевом выражении тем женщинам, которые прошли обучение, изъявили желание заниматься предпринимательством и имеют специальные бизнес-планы. Работаем над тем, чтобы домохозяйки имели возможность заниматься своим делом, пользуясь интернетом. К примеру, есть женщины, которые, обретя соответствующую профессию, получают доходы от продажи кондитерских изделий через различные торговые платформы»,- сказал Ж. Бисембиев.
В рамках проекта «Іскер ана» участницы проходят двухнедельные курсы обучения по 10 специальностям, посещая лекции специалистов-тренеров по предпринимательству, психологии, маркетингу. Среди награжденных сегодня были повара, визажисты, массажисты, парикмахеры, швеи, специалисты по маникюру.
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