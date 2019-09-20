В рамках проекта «Іскер ана» в Атырау наградили 46 матерей

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В рамках проекта «Іскер ана» в Атырау награждены 46 матерей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На первом конкурсе грантов проекта «Іскер ана» новые возможности были предоставлены 250 матерям, проходившим обучение с 15 июля по 15 августа текущего года. Из них от 78 поступили заявления в электронном формате. Решением комиссии были отобраны 46 участниц, которым были вручены необходимые для их профессиональной деятельности инструменты. По словам руководителя управления внутренней политики Жасулана Бисембиева, принимавшего участие в церемонии награждения, планируется поощрение лучших участников проекта по итогам года.





«По условиям программы было предусмотрено вручение грантов в вещевом выражении тем женщинам, которые прошли обучение, изъявили желание заниматься предпринимательством и имеют специальные бизнес-планы. Работаем над тем, чтобы домохозяйки имели возможность заниматься своим делом, пользуясь интернетом. К примеру, есть женщины, которые, обретя соответствующую профессию, получают доходы от продажи кондитерских изделий через различные торговые платформы»,- сказал Ж. Бисембиев.





В рамках проекта «Іскер ана» участницы проходят двухнедельные курсы обучения по 10 специальностям, посещая лекции специалистов-тренеров по предпринимательству, психологии, маркетингу. Среди награжденных сегодня были повара, визажисты, массажисты, парикмахеры, швеи, специалисты по маникюру.







