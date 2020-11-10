В рамках приватизации 16 объектов в Казахстане выставят на продажу до конца года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комплексный план приватизации на 2016-2020 годы выполнен на 93%. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году планируется реализовать 74 объекта. Из них 39 выставлены на продажу. За отчетный период продано 7 объектов на сумму 100,4 млрд. тенге. 32 объекта находятся на торгах. 6 объектов направлены на реорганизацию и ликвидацию.16 объектов будут выставлены на продажу до конца года», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Глава Минфина добавил, что по 13 объектам сроки реализации перенесены на 2021-2024 годы.

«Таковы результаты исполнения бюджета за отчетный период», - резюмировал Ерулан Жамаубаев.