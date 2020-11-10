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В рамках приватизации 16 объектов в Казахстане выставят на продажу до конца года
10 Ноября 2020 10:19
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комплексный план приватизации на 2016-2020 годы выполнен на 93%. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В 2020 году планируется реализовать 74 объекта. Из них 39 выставлены на продажу. За отчетный период продано 7 объектов на сумму 100,4 млрд. тенге. 32 объекта находятся на торгах. 6 объектов направлены на реорганизацию и ликвидацию.16 объектов будут выставлены на продажу до конца года», - сказал Ерулан Жамаубаев.
Глава Минфина добавил, что по 13 объектам сроки реализации перенесены на 2021-2024 годы.
«Таковы результаты исполнения бюджета за отчетный период», - резюмировал Ерулан Жамаубаев.
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