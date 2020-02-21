В рамках концепции «Слышащего государства» МИОР РК проводит мероприятия в онлайн-режиме
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан в рамках перехода к концепции «Слышащего государства», инициированной Президентом Республики Казахстан, запускает онлайн-трансляцию мероприятий на официальном интернет-ресурсе и в аккаунтах в социальных сетях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт министерства.
В целях обеспечения проведения онлайн-трансляций в министерстве утвержден соответствующий график, в который включены 15 актуальных открытых мероприятий (заседания, совещания, круглые столы, форумы и так далее), проводимых министерством.
Основной целью «Слышащего государства» является установление конструктивного диалога между государством и населением.
Не секрет, что проблемы в деятельности государственного аппарата во многом обусловлены именно отсутствием обратной связи между гражданами и чиновниками.
Онлайн-трансляции мероприятий будут доступны на официальном интернет-ресурсе министерства (qogam.gov.kz) и в социальных сетях Facebook и Youtube.
Кроме того, пользователи интернета могут оставить свои комментарии в ходе онлайн-трансляций.
Напомним, в Казахстане еженедельно в режиме онлайн транслируются заседания Правительства, пленарные заседания Сената и Мажилиса Парламента РК, а также согласно Закону «О доступе к информации» коллегии центральных и местных исполнительных органов по итогам года.
Напомним, 2 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием к народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», где поставил задачу «воплотить в жизнь концепцию «слышащего государства», которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан.
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