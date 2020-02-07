В рамках каталога уникальных зданий в Алматы отобрано 229 объектов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы по поручению акима города Бакытжана Сагинтаева управление городского планирования и урбанистики продолжает работу по проекту расширения перечня памятников истории и культуры «Каталог уникальных зданий», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С октября 2019 года от жителей Алматы поступило 57 писем, в том числе проекты «Archcode Almaty» и «Исторический квартал». Также в число заявок входит перечень от Гульсаны Батаковой, охватывающей 673 объекта. 250 из них по центральной части принимаются во внимание и в настоящее время обрабатываются. 240 объектов относятся к периферийной зоне города и центрального планировочного района и требуют дополнительного времени для обработки на последующих этапах работы», - сообщили в управлении.

Всего эксперты предложили взять под охрану 229 объектов, в том числе 32 градостроительных комплекса. Из них в первую очередь – 12 объектов из списка Archcode Almaty и 37 домов Малой и Большой станицы по проекту «Исторический квартал». Работа по письмам горожан продолжается.

Напомним, что в историческую центральную часть города Алматы входит наибольшее количество памятников градостроительства и архитектуры, истории и культуры местного и республиканского значения: 31 объект республиканского значения и 106 объектов местного значения, в том числе: археологии (поселение, курганный некрополь, курганы) – 10; зданий – 61; монументы, памятники – 35.

Перечень объектов размещен на сайте управления городского планирования и урбанистики Алматы https://almaty.uaig.kz/…/d0-b2-d1-80-d0-b0-d0-bc-d0-ba-d0-…/.