В рамках Карты индустриализации будет создано более 10 тыс новых постоянных рабочих мест – МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2022 году регионами планируется запустить 90 проектов на общую сумму 1,4 трлн тенге. На данных предприятиях будет создано 10,8 тыс новых постоянных рабочих мест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Проекты планируется реализовать в таких сферах как:

пищевая промышленность – 20 проектов;

строительная индустрия – 13 проектов;

химическая промышленность – 7 проектов;

металлургия – 11 проектов;

нефтепереработка – 5 проектов;

фармацевтика – 5 проектов;

машиностроение – 15 проектов;

легкая промышленность – 7 проектов;

деревообработка – 4 проекта;

другие отрасли – 3 проекта.

Наибольшее количество проектов будут реализованы в Акмолинской, Костанайской, Жамбылской областях, а также в Шымкенте и Нур-Султане.

Ключевые проекты:

1) Газохимический комплекс в Атырауской области. Интегрированный газохимический комплекс будет перерабатывать 629 тыс тонн пропана и производить 500 тыс тонн полипропилена в год.

2) Завод по производству алюминиевых банок в Шымкенте. Проект реализуется в рамках программы «Экономика простых вещей», основная цель которой – насытить внутренний рынок товарами местного производства. В рамках проекта планируется производить алюминиевые банки глубокой вытяжки с легко вскрывающимися крышками различного объема, предназначенные для розлива напитков. Максимальная производственная мощность — 500 миллионов банок в год.

3) Завод по производству автомобильных шин в Сарани будет производить легковые, легкогрузовые и грузовые шины, и работать с мощностью в 3,5 млн шин в год. Завод в Казахстане будет оснащен современным, высококлассным оборудованием, с помощью которого планируется выпускать высокомаржинальные шины. Ассортимент товара определится с учётом региональных потребностей.

4) Строительство нефтеперерабатывающего завода в Туркестанской области. Мощность завода составит 1 млн тонн продукции в год.

5) Строительство маслоэкстракционного завода в Восточно-Казахстанской области. Комбинат по переработке мультикультур мощностью до 300 тыс тонн в год является одним из масштабных инвестиционных проектов региона. Стоимость данного проекта состовляет 28 млрд тенге.