В рамках индустриализации реализован 201 проект на сумму 916 млрд тенге – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках индустриализации национальной экономики в 2020 году реализован 201 проект на сумму 916 млрд тенге. Об этом сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин на совместном заседании палат парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вследствие исполнения обязательств в рамках договоренностей с ОПЕК+ объем добычи нефти в 2020 году составил 85,7 млн тонн по сравнению с 90,5 млн тоннами годом ранее. В результате восстановления баланса спроса и предложения на мировом рынке, цены на нефть начали постепенно восстанавливаться к концу 2020 года», – сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина добавил, что в рамках индустриализации национальной экономики, в 2020 году реализован 201 проект на сумму 916 млрд тенге.

«Наибольшее количество проектов реализовано в АПК, металлургии, стройиндустрии, машиностроении, химической промышленности. Это позволило создать 19 тыс. постоянных рабочих мест», – сказал Аскар Мамин.



