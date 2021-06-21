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    11:23, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    В рамках индустриализации реализован 201 проект на сумму 916 млрд тенге – Аскар Мамин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках индустриализации национальной экономики в 2020 году реализован 201 проект на сумму 916 млрд тенге. Об этом сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин на совместном заседании палат парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вследствие исполнения обязательств в рамках договоренностей с ОПЕК+ объем добычи нефти в 2020 году составил 85,7 млн тонн по сравнению с 90,5 млн тоннами годом ранее. В результате восстановления баланса спроса и предложения на мировом рынке, цены на нефть начали постепенно восстанавливаться к концу 2020 года», – сказал Аскар Мамин.

    Глава Кабмина добавил, что в рамках индустриализации национальной экономики, в 2020 году реализован 201 проект на сумму 916 млрд тенге.

    «Наибольшее количество проектов реализовано в АПК, металлургии, стройиндустрии, машиностроении, химической промышленности. Это позволило создать 19 тыс. постоянных рабочих мест», – сказал Аскар Мамин.



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