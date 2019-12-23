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В рамках ГПИИР в этом году в Шымкенте создано 312 рабочих мест

23 Декабря 2019 18:09
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В рамках ГПИИР в этом году в Шымкенте создано 312 рабочих мест

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В этом году завершается реализация Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015 – 2019 годы (ГПИИР). В рамках ГПИИР по городу Шымкенту запланирован запуск 7 проектов на сумму 25,8 млрд тенге с созданием более 500 рабочих мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Из них запущено 4 проекта на 23,6 млрд тенге. Все введеные объекты имеют разные профили деятельности. Так, ТОО «AsiaTrafo» занимается производством силовых трансформаторов; ТОО «BalTextile» – производством ковров и ковровых изделий; ТОО «BitumenWerk» – производством битума; ТОО «Болашак-7» открыло линию по производству фруктовых и овощных соков, безалкогольных и энергетических напитков. Всего создано 312 рабочих мест.

Вместе с тем, на программу «Развитие продуктивной занятости и предпринимательства на 2017-2021 годы» выделено 5,6 млрд. тенге, программой охвачено 28 тысяч человек (молодежная практика, социальные рабочие места, курсы переподготовки, кредитование).

Свою долю в развитие производства вносят 2 индустриальные зоны города. В настоящее время введено в эксплуатацию 67 проектов со стоимостью 42 млрд. тенге и создано 4 тысячи рабочих мест.

По объемам привлеченных инвестиций на 1 тенге бюджетных средств в индустриальной зоне «Тассай» приходится 40 тенге, а «Оңтүстік» — 10 тенге частных инвестиций. С момента открытия в государственный бюджет поступило 16 млрд. тенге.

Автор: Айнур Акбаева

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Ключевые слова: Занятость - 2020, Шымкент,
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