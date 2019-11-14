В рамках госпрограммы одобрено рефинансирование более 36 000 ипотечных займов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках государственной программы одобрено рефинансирование более 36 000 ипотечных займов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

«Программа рефинансирования состоит из двух блоков. Первый блок направлен на оказание поддержки ипотечным заемщикам, получившим займы в период с 2004 по 2009 годы. На рефинансирование указанных займов Национальным банком Казахстана было выделено 130 млрд. тенге. По состоянию на 1 ноября 2019 года на рефинансирование займов в банки подано 33 500 заявок, из них на рефинансирование одобрено 27 573 займа на сумму 170,2 млрд. тенге, с учетом револьверного механизма рефинансировано 26 279 займов на сумму 155, 5 млрд. тенге.

Второй блок Программы предусматривает рефинансирование валютных ипотечных займов физических лиц, полученных до 1 января 2016 года, в тенге по курсу Национального банка Казахстана на 18 августа 2015 года. По состоянию на 1 ноября 2019 года на рефинансирование валютных ипотечных займов в банки подано 9 205 заявок, из них на рефинансирование одобрено 8 641 займ на сумму 76,4 млрд. тенге, рефинансировано 7 226 займов на сумму 62,5 млрд. тенге», - говорится в распространенном сообщении.

Как отмечается, для определения соответствия займа условиям программы заемщикам необходимо обратиться в банк-кредитор.





Более подробно с информацией о рефинансированных ипотечных займах в разрезе регионов и банков можно ознакомиться по ссылке в разделе «Информация об освоении банками денег». По данной ссылке также размещены контакты сотрудников территориальных филиалов Национального банка Казахстана, банков второго уровня, осуществляющих взаимодействие с населением по разъяснению условий программы.

При возникновении вопросов заемщикам необходимо обращаться в соответствующие филиалы Национального банка Казахстана и банков в соответствии с их территориальной принадлежностью. С условиями программы можно ознакомиться на сайте Национального банка в разделе «Защита прав потребителей финансовых услуг».