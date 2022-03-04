В рамках Года детей охват дородовым скринингом планируется увеличить до 80-85% - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По Казахстану в 2021 году родилось 3 979 новорожденных с врожденными пороками развития, что соответствует пределам мировых показателей и составляет 4,7%. Для сравнения в мире, по данным ВОЗ, ежегодно рождается 4-6% детей с врожденными пороками развития, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Среди врожденных пороков развития больше всего рождается детей с пороками сердца, на втором месте аномалии костно-мышечной системы, далее врожденные пороки мочеполовой системы. Другие виды пороков развития (органов дыхания, ЦНС, органов зрения и др.) встречаются намного реже.

С целью раннего выявления пороков развития плода у беременных женщин, важным является проведение пренатального скрининга, который осуществляется в определенные декретированные сроки. Качество и охват пренатальным скринингом в некоторых регионах нашей страны еще остается на низком уровне, а в целом по республике составляют 73%.

В рамках Года детей, объявленного Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, планируется увеличить охват пренатальным скринингом до 80-85%.

При выявлении врожденной патологии у плода в регионах решается вопрос своевременного прерывания. Если порок является некорригируемым или же женщина направляется на родоразрешение в медицинские организации III уровня (областные перинатальные центры или республиканские организации), где имеется хорошее оснащение и специалисты более высокой квалификации.

Врожденные пороки развития у новорожденных иногда требуют срочной коррекции в первые дни после рождения, а есть пороки, подлежащие поэтапному хирургическому лечению.

Сегодня в НЦПДХ ребенку в возрасте семи месяцев с диагнозом врожденный порок сердца, атрезия легочной артерии с единственным желудочком сердца был проведен второй этап сложной операции с применением аппарата искусственного кровообращения. Порок был выставлен еще пренатально (внутриутробно), беременная родоразрешалась в областном перинатальном центре города Шымкента. Далее новорожденный был переведен путем санитарной авиации в кардиохирургическое отделение НЦПДХ, где после обследования в июле 2021 года успешно был проведен первый этап операции.

В Научном центре педиатрии и детской хирургии (НЦПДХ) с 2012 года функционирует отделение кардиохирургии и интервенционной кардиологии, где оказывается хирургическая помощь новорожденным и детям с врожденными пороками сердца и сосудистыми мальформациями.

Также в Центре работает отделение неонатологии и хирургии новорожденных, где оперируются новорожденные с врожденными пороками желудочно-кишечного тракта, аноректальной зоны, легких и делаются операции недоношенным с ретинопатией.

В год в НЦПДХ проводится более 500 операций новорожденным с врожденными пороками развития и другой сложной хирургической патологией.

«Сегодня во Всемирный день предупреждения врожденных пороков развития нам еще раз хотелось бы напомнить о следующих несложных профилактических мерах:

- Сохранение здоровья женщин фертильного возраста и беременных;

- Улучшение питания женщин на протяжении репродуктивного периода с достаточным потреблением витаминов и минералов, стимулирование потребления продуктов, богатых фолатами и надлежащее использование питания обогащенных фолиевой кислотой;

- Профилактика табакокурения у женщин, отказ от применения алкоголя;

- Предупреждение диабета в период подготовки к беременности, борьба с излишним весом, правильное питание;

- Профилактика во время беременности воздействия содержащихся в окружающей среде опасных веществ (например, тяжелых металлов, пестицидов, некоторых лекарственных препаратов);

- Минимизирование воздействия на организм беременной женщины лекарственных средств, рентгеновского облучения;

- Расширение охвата вакцинацией женщин и детей, особенно против вируса краснухи», - говорится в публикации пресс-службы Министерства здравоохранения РК.