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В рамках G-Global будет присуждаться Глобальная премия Шелкового пути

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
19 Ноября 2020, 22:48
В рамках G-Global будет присуждаться Глобальная премия Шелкового пути

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках G-Global будет присуждаться Глобальная премия Шелкового пути. Об этом сообщил президент Ассоциации «Евразийский экономический клуб ученых», первый заместитель руководителя Международного секретариата «G-Global. Мир XXI века» Мурат Каримсаков на пленарном заседании G-Global, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эта инициатива была поддержана на Международном форуме «Поиск пути» в 2019 году лидерами 40 государств. Поэтому мы на вчерашнем форуме мэров городов инициировали создание организационного комитета по учреждению Глобальной премии Шелкового пути. Мы призываем вас к активной работе для организации и проведения этой глобальной премии в рамках следующего международного форума мэров городов, который состоится в городе Пекине в 2021 году», – сказал М. Каримсаков.

Инфокоммуникативная платформа G-Global, созданная по инициативе Нурсултана Назарбаева, создает условия для повышения эффективности работы мирового сообщества через единый и равноправный диалог народов мира, проведение исследований, построение и разработку рекомендаций. В работу форума вовлечен широкий круг представителей ученых и практиков, государственных, общественных, международных, информационных и бизнес-структур. На сегодняшний день проект «G-Global» является одним из главных партнеров проекта «Один пояс - Один путь».

Напомним, вчера на всемирной антикризисной конференции «Экономика. Торговля. Инвестиции» в рамках G-Global выступил министр национальной экономики РК Руслан Даленов, который сообщил, что в Казахстане сформирован пул из более 2 тысяч инвестиционных проектов на сумму более 100 млрд долларов США для иностранных инвесторов.


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