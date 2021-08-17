В рамках «Дорожной карты бизнеса-2025» поддержано 68 проектов в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2025» поддержано 68 проектов. Из них 23 проекта предпринимателей, относящихся к социально уязвимым слоям населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Государственные гранты предоставляются субъектам малого предпринимательства только в приоритетных секторах экономики, таким образом, проект не допускается к защите, если ОКЭД не входит в перечень в уведомлении, представленном предпринимателем.

По итогам заседания конкурсной комиссии одобрено 68 проектов, в том числе 23 проекта предпринимателей, относящихся к социально–уязвимым слоям населения(СУСН).

По условиям программы 20% выделенных средств направлено на предоставление государственных грантов субъектам малого предпринимательства, относящимся к СУСН.

Стоит отметить такие социально значимые проекты, как мобильный передвижной сервисный центр «ИНваСТО» ИП «Active life». Его сотрудники могут приехать в любую точку города Нур-Султан и оказать там техническую помощь или обеспечить временную коляску в случае проведения капитального ремонта. Также была поддержана инновационная бизнес-идея ИП «Bars» «Производство отечественного экзоскелета», планирующего выпуск первых в Казахстане экзоскелетов отечественного производства.

Напомним, что с 28 июня по 12 июля текущего года Управлением по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султан в качестве рабочего органа государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2025» были приняты заявки субъектов малого предпринимательства на конкурс по предоставлению государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей через цифровую бизнес-платформу «Qoldau».

Всего поступило 335 заявок, после обработки данных на защиту направлено 177 проектов.