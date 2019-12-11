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В рамках благотворительной акции 70 семей в Шымкенте получили помощь

11 Декабря 2019 21:20
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В рамках благотворительной акции 70 семей в Шымкенте получили помощь

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В третьем по величине мегаполисе страны в рамках акции «Шымкент – қайырымды қала» оказана помощь 70 семьям. К акции, организованной акиматом Каратауского района и поддержанной шымкентским филиалом партии «Nur Otan», активно присоединились местные предприниматели, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Шымкент – город благотворителей. Это наглядно подтвердила и сегодняшняя акция. Хотелось бы отметить активность каратауских бизнесменов и выразить им благодарность. Малоимущим семьям роздано продуктов питания и предметов первой необходимости на сумму 70 млн тенге», - сказал аким Каратауского района Абзал Аликулов.



Жительница микрорайона Нурсат-3 Кызайым Байгазиева воспитывает пятерых детей. Женщина сердечно поблагодарила организаторов акции.

По словам руководителя отдела предпринимательства аппарата акима Каратауского района Гульсины Бердибековой, каратауские предприниматели перекрыли кровлю трех пострадавших в пожаре домов в дачном массиве «Кайнарбулак», вручили школам района товаров на общую сумму более 1 млн тенге.











Автор: Марат Манаспаев

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Ключевые слова: Социальная поддержка, Шымкент, Общество,
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