В рамках благотворительной акции 70 семей в Шымкенте получили помощь

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В третьем по величине мегаполисе страны в рамках акции «Шымкент – қайырымды қала» оказана помощь 70 семьям. К акции, организованной акиматом Каратауского района и поддержанной шымкентским филиалом партии «Nur Otan», активно присоединились местные предприниматели, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Шымкент – город благотворителей. Это наглядно подтвердила и сегодняшняя акция. Хотелось бы отметить активность каратауских бизнесменов и выразить им благодарность. Малоимущим семьям роздано продуктов питания и предметов первой необходимости на сумму 70 млн тенге», - сказал аким Каратауского района Абзал Аликулов.









Жительница микрорайона Нурсат-3 Кызайым Байгазиева воспитывает пятерых детей. Женщина сердечно поблагодарила организаторов акции.

По словам руководителя отдела предпринимательства аппарата акима Каратауского района Гульсины Бердибековой, каратауские предприниматели перекрыли кровлю трех пострадавших в пожаре домов в дачном массиве «Кайнарбулак», вручили школам района товаров на общую сумму более 1 млн тенге.









































Автор: Марат Манаспаев