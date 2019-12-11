В рамках благотворительной акции 70 семей в Шымкенте получили помощь
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В третьем по величине мегаполисе страны в рамках акции «Шымкент – қайырымды қала» оказана помощь 70 семьям. К акции, организованной акиматом Каратауского района и поддержанной шымкентским филиалом партии «Nur Otan», активно присоединились местные предприниматели, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
«Шымкент – город благотворителей. Это наглядно подтвердила и сегодняшняя акция. Хотелось бы отметить активность каратауских бизнесменов и выразить им благодарность. Малоимущим семьям роздано продуктов питания и предметов первой необходимости на сумму 70 млн тенге», - сказал аким Каратауского района Абзал Аликулов.
Жительница микрорайона Нурсат-3 Кызайым Байгазиева воспитывает пятерых детей. Женщина сердечно поблагодарила организаторов акции.
По словам руководителя отдела предпринимательства аппарата акима Каратауского района Гульсины Бердибековой, каратауские предприниматели перекрыли кровлю трех пострадавших в пожаре домов в дачном массиве «Кайнарбулак», вручили школам района товаров на общую сумму более 1 млн тенге.
Автор: Марат Манаспаев
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