В рамках акции «Таза табиғат» в Жамбылской области посажено 277 тысяч деревьев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Общенациональный экологический проект «Таза табиғат», начавшийся в городе Туркестане, продолжился в Жамбылской области. В Таразе с участием акима области Бердибека Сапарбаева прошли акции по посадке деревьев «Мекенім - жасыл елім», «Менің ағашым». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

В целом по региону высажено 276,8 тыс. деревьев. Из них 88,5 тыс. саженцев - в городах и населенных пунктах, 29,4 тыс. саженцев - в организациях образования, 159 тыс. саженцев саксаула – в лесном фонде. В экологической акции приняли участие 53 тысячи человек.

Кроме того, в рамках акции «Таза су айдындары» на территории города и района были очищены от мусора водоемы Акколь, Биликоль, Талас, Богетколь, в масштабах акции «Су көздерін ашу, бұлақтарды тазарту» - водные объекты вокруг населенного пункта, водоканалы.



