В рамках акции «Шымкент – қайырымды қала» 100 семей получили продукты

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте продолжаются предпраздничные мероприятия. Сегодня в рамках акции «Шымкент – қайырымды қала» в центральной мечети города 100 семьям были розданы продуктовые наборы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Помощь нуждающимся семьям оказана по поручению акима города Ерлана Айтаханова акиматом района имени Абая. Заместитель акима города Бухарбай Парманов и аким района имени Абая Галымжан Толепов поздравили присутствующих с праздником Независимости и пожелали всем доброго здравия. Было отмечено, что этим помощь нуждающимся семьям из социально незащищенных слоев общества не ограничится, они всегда будут в поле зрения местной власти.









В свою очередь представители получивших помощь семей выразили свою огромную благодарность властям за заботу, а спонсорам – за материальную поддержку.

Напомним, до этого в рамках акции «Шымкент – қайырымды қала» получили помощь от государства 70 остро нуждающихся семей из Каратауского района. На мероприятии, которое прошло по инициативе акимата района при поддержке городского филиала партии «Nur Otan», предприниматели района вручили малообеспеченным семьям продуктов питания и предметов первой необходимости на общую сумму 4 млн тенге. Также бизнесмены перекрыли кровлю трех домов в дачном поселке «Қайнарбұлақ», пострадавших при пожаре. Кроме того, школам района было выделено товаров на сумму 1 млн тенге.





Автор: Айнур Акбаева