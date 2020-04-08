В рамках акции «Біз біргеміз!» оказана помощь 30 тысячам семей - Бауыржан Байбек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках акции «Біз біргеміз!» на сегодня оказана помощь 30 тысячам семей, в том числе одиноким пожилым людям, согражданам с особыми потребностями. Об этом сообщил в Instagram Первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые друзья! Как вы знаете, по поручению Елбасы в рамках инициированной Главой государства акции «Біз біргеміз!» партией «Nur Otan» и фондом Первого Президента были выделены средства на поддержку социально уязвимых слоев населения в период борьбы с коронавирусом. Благодаря поддержке меценатов, предпринимателей и активных граждан во всех регионах нашей страны на сегодня помощь оказана уже 30 тысячам семей, в том числе одиноким пожилым людям, согражданам с особыми потребностями и другим», - сообщил Бауыржан Байбек.

Кроме того, Первый заместитель председателя партии «Nur Otan» отметил, что фондом «Birgemiz», учрежденным по инициативе Нурсултана Назарбаева, на прошлой неделе было принято решение об оказании прямой денежной помощи в размере 50 тысяч тенге более 150 тысячам нуждающимся гражданам. «Это жители 23-х крупных городов, наиболее сильно испытывающих на себе трудности карантина. Списки, представленные акимами и органами социальной защиты, включают граждан из числа социально уязвимых групп с самым низким уровнем дохода», - уточнил Бауыржан Байбек.Материальная помощь оказывается путем безналичного перечисления денежных средств через банки второго уровня на карточный или текущий счет физического лица. При этом проработан вопрос, чтобы при перечислении материальной помощи банковская комиссия не взималась, а средства не удерживались в счет погашения долгов по кредитам, если таковые имеются у граждан.«По 50 тысяч тенге сегодня-завтра также получат более 2-х тысяч врачей в городах Нур-Султан и Алматы, на которые приходятся около 70% случаев заражения. Ранее был подписан договор с правительственным оператором «СК-Фармация» по приобретению 5 миллионов масок для бесплатного распространения среди наиболее уязвимых слоев населения Нур-Султана, Алматы и Шымкента», - отметил Первый заместитель председателя партии «Nur Otan».В целом, сегодня на счёта общественного фонда «Birgemiz» поступило порядка 14 млрд. тенге. Бауыржан Байбек еще раз поблагодарил всех меценатов, поддержавших в это непростое время инициативу Елбасы.

Для отслеживания информации о собранных средствах и распределяемой помощи по регионам создан официальный сайт birgemiz2020.kz», сообщил Первый заместитель председателя партии «Nur Otan».