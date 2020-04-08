В рамках акции «Біз біргеміз!» оказана помощь 30 тысячам семей - Бауыржан Байбек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках акции «Біз біргеміз!» на сегодня оказана помощь 30 тысячам семей, в том числе одиноким пожилым людям, согражданам с особыми потребностями. Об этом сообщил в Instagram Первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек, передает МИА «Казинформ».
«Уважаемые друзья! Как вы знаете, по поручению Елбасы в рамках инициированной Главой государства акции «Біз біргеміз!» партией «Nur Otan» и фондом Первого Президента были выделены средства на поддержку социально уязвимых слоев населения в период борьбы с коронавирусом. Благодаря поддержке меценатов, предпринимателей и активных граждан во всех регионах нашей страны на сегодня помощь оказана уже 30 тысячам семей, в том числе одиноким пожилым людям, согражданам с особыми потребностями и другим», - сообщил Бауыржан Байбек.Кроме того, Первый заместитель председателя партии «Nur Otan» отметил, что фондом «Birgemiz», учрежденным по инициативе Нурсултана Назарбаева, на прошлой неделе было принято решение об оказании прямой денежной помощи в размере 50 тысяч тенге более 150 тысячам нуждающимся гражданам. «Это жители 23-х крупных городов, наиболее сильно испытывающих на себе трудности карантина. Списки, представленные акимами и органами социальной защиты, включают граждан из числа социально уязвимых групп с самым низким уровнем дохода», - уточнил Бауыржан Байбек.
Для отслеживания информации о собранных средствах и распределяемой помощи по регионам создан официальный сайт birgemiz2020.kz», сообщил Первый заместитель председателя партии «Nur Otan».