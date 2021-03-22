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    18:52, 21 Март 2021 | GMT +6

    В рамках акции «Бірге таза Қазақстан» собрано более 1,8 тысячи тонн мусора

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в масштабах национального экологического проекта «Таза табиғат» в ряде регионов прошла акция «Бірге таза Қазақстан» по очистке территории от мусора. Так, Мангыстауской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях, а также в городе Шымкент собрано более 1,8 тысячи тонн мусора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

    В рамках акции проведена ликвидация несанкционированных свалок вокруг окрестностей населенных пунктов, очистка рекреационных зон, парков и аллей городов. К работе придворовых уборок были максимально привлечены жители регионов и организаций. Участие приняли также и волонтеры, экоактивисты, общественники. Число участников составило порядка 60 тысяч человек. Это более 5 тысяч волонтеров, свыше 13 тысяч представителей государственных органов, более 37 тысяч граждан.

    За время акции очищено 675 гектаров земли. Отметим, собранный мусор был отсортирован и передан на переработку. Так, передано более 150 тонн стекла, 181 тонна пластика, 99 тонн резины, 208 тонн бумаги и картона, 107 тонн металла.

    Напомним, сегодня в стране по инициативе Главы государства стартовал национальный проект «Таза табиғат». Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК в ряде регионов проведены экологические акции по посадке деревьев, очистке родников и водоемов, территорий от мусора.




    Теги:
    Экология
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