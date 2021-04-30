В рацион военных будут включены элементы казахской национальной кухни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Рацион военнослужащих планируют разнообразить за счет казахской национальной кухни. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель министра обороны РК Мухамеджан Таласов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сейчас начали работу с Казахстанской академией питания. Мы в этом году планируем еще раз разнообразить (меню), поработать с ними и внедрить наши казахстанские фишки – конину, баранину, курт. Наши же предки все это использовали, особенно в дальних походах. Я думаю, что это нужно было сделать, и к этому мы сегодня пришли», - сказал Мухамеджан Таласов.

Ранее он сообщил , сколько средств выделено на питание казахстанских военнослужащих в текущем году.

«В текущем году с учетом увеличения нормы пайка - 22 млрд тенге», - сказал Мухамеджан Таласов.

Было отмечено, что стоимость ежедневного питания военнослужащего зависит от вида деятельности военнослужащего. Самый распространенный общевойсковой поек обходится в 1 713 тенге. В солдатском пайке предусмотрено 48 наименований продуктов, которые позволяют приготовить разнообразные блюда.