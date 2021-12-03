В рабстве держали 55-летнюю женщину в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Пятерых девушек, оказывающих интимные услуги, задержали костанайские полицейские. Одну женщину высвободили из незаконного лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в полиции, в период с 22 ноября по 1 декабря 2021 года на территории Костанайской области проводилось республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «SТOP трафик».

«В ходе ОПМ сотрудниками Управления криминальной политики ДП области задержаны пять девушек, оказывающих интимные услуги за денежное вознаграждение. На территории Костанайского района оперативниками области совместно с сотрудниками района выявлен факт незаконного лишения свободы 55-летней жительницы, совершенный с целью эксплуатации на подсобном хозяйстве. Владелец подсобного хозяйства удерживал ее против воли с марта», - сообщили в ведомстве.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело ст. 126 части три пункта два Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Также, в ходе проведения ОПМ «STOP трафик» зарегистрировано уголовное дело по статье «Вовлечение в занятие проституцией».

«Сотрудниками криминальной полиции области установлена 23-летняя жительница города Костаная, которая вовлекла заявительницу в занятие проституцией через сайт KYZDAR.NET. Стражами порядка зарегистрировано два уголовных дела по ст. 309 ч. первой УК РК, выявленные при проверке саун Костаная и Рудного», - подытожили в полиции.