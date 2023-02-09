В работе WhatsApp произошел сбой

ТАСС. КАЗИНФОРМ – Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в некоторых странах. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По данным сервиса, пользователи жалуются на проблемы при отправке сообщений, при подключении к серверу, а также на неполадки в работе приложения.

Наиболее масштабные сбои зафиксированы в Великобритании, Германии, Индии, Италии, Нидерландах и Польше.