В работе Telegram произошел сбой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сбой произошел в субботу в работе мессенджера Telegram, передает ТАСС со ссылкой на Twitter приложения.

«Не работает один из наших кластерных серверов, что может повлиять на [работу приложения] на Ближнем Востоке и Африке, а также в некоторых частях Европы, - говорится в сообщении. - Работаем, чтобы все снова могли вернуться в сеть».



Пользователи сервиса Downdetector (отслеживает работу интернет-ресурсов) жалуются, что не могут подключиться к серверу (40%), отправлять или получать сообщения (35%), а также авторизоваться (23%).