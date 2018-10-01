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В работе Telegram произошел сбой

14 Октября 2018 06:10 103
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В работе Telegram произошел сбой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сбой произошел в субботу в работе мессенджера Telegram, передает ТАСС со ссылкой на Twitter приложения.

«Не работает один из наших кластерных серверов, что может повлиять на [работу приложения] на Ближнем Востоке и Африке, а также в некоторых частях Европы, - говорится в сообщении. - Работаем, чтобы все снова могли вернуться в сеть».

Пользователи сервиса Downdetector (отслеживает работу интернет-ресурсов) жалуются, что не могут подключиться к серверу (40%), отправлять или получать сообщения (35%), а также авторизоваться (23%).

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Ключевые слова: Интернет,
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