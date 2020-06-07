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вчера 20:34
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В работе Telegram произошел глобальный сбой
МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Мессенджер Telegram сообщил о восстановлении работы после кратковременного сбоя в субботу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
«Работа Telegram восстановлена», - говорится в сообщении на странице Telegram в «ВКонтакте».
Ранее Telegram сообщил о проблемах в работе мессенджера у пользователей по всему миру, в том числе в РФ. По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, также о сбое сообщали жители Украины, Белоруссии, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Франции, Польши. В России больше всего жалоб было зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, Самаре, Новосибирске, Иркутске, Краснодаре и Нижнем Новгороде.
Большинство пользователей сервиса Downdetector (68%) жаловались, что не могут подключиться к серверу, еще 28% сообщали о невозможности отправить или получить сообщения, 2% не могли зайти в систему.
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