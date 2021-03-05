В работе двух костанайских птицефабрик усмотрели признаки нарушений предпринимательского кодекса

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ— В действиях ТОО «Жас-Канат 2006» и АО «Север птица» усмотрены признаки нарушения Предпринимательского кодекса РК, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Костанайской области.

Как сообщили в ведомстве, с начала года в региональный Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК поступили письма и жалобы на рост стоимости куриных яйц.

Департаментом была изучена ситуация на товарном рынке куриного яйца.

«По результатам анализа и оценки состояния конкурентной среды на рынке яйца куриного, проведённого Департаментом, в действиях производителей ТОО «Жас-Канат 2006» и АО «Север птица» усмотрены признаки нарушений Предпринимательского кодекса РК (ст.107, подпункт 1), выразившиеся в установлении и поддержании цен при оптовой реализации яйца куриного в четвертом квартале 2020 года», - заключили в департаменте.



