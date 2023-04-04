В QazaqGaz разработали стратегию развития до 2033 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Экспертный совет QazaqGaz одобрил проект Стратегии развития национальной компании до 2033 года. Об этом сообщил председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Санжар Жаркешов на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

Это – финальная часть работы над документом, который до этого рассмотрели четыре управляющих комитета, а также обсудили на стратегической сессии с участием основных стейкхолдеров национальной компании.

По словам Санжара Жаркешова, Стратегия основана на Комплексном плане развития газовой отрасли, Долгосрочной стратегии «Самрук-Казыны» и учитывает поручения президента страны, а также задачи по трансформации газовой отрасли.

На ближайшие 10 лет до 2033 года компания определила следующие основные направления работы:

• стимулирование изменений для оптимизации спроса;

• тарифы и ценообразование;

• геологоразведочные работы и добыча;

• переработка газа (газоперерабатывающие заводы);

• торговые операции;

• газотранспортная система и подземное хранилище газа;

• газораспределительные сети;

• даунстрим;

• совершенствование операционной и инвестиционной деятельности;

• развитие высококомпетентной организации;

• цифровизация;

• подготовка к получению ESG рейтинга и выход на IPO.

Рейтинг ESG составляют независимые агентства; он оценивает насколько процесс принятия ключевых бизнес-решений в компании ориентирован на устойчивое развитие в экологической, социальной и экономической сферах.

QazaqGaz получил статус национальной компании в 2021 году. Компания управляет централизованной инфраструктурой транспортировки товарного газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям, обеспечивает международный транзит и занимается продажей газа на внутреннем и внешнем рынках, разрабатывает, финансирует, строит и эксплуатирует трубопроводы и газохранилища.

QazaqGaz эксплуатирует крупнейшую сеть казахстанских магистральных газопроводов общей протяженностью более 20,6 тыс. км и газораспределительных сетей протяженностью более 59 тыс. км.

В числе крупных проектов компании – газификация Алматы и Астаны, строительство газопровода для пяти населенных пунктов в Жамбылской области, строительство резервной нитки газопровода Макат – Северный Кавказ, нитки магистрального газопровода Бейнеу – Жанаозен, газопровода Жетыбай – Курык и соединение Кашагана с магистральным газопроводом Макат – Северный Кавказ, а также возведение там дожимной компрессорной станции.