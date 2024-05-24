В Qarmet впервые установлен конвертер высшей пробы

Конвертерное производство — это получение стали в сталеплавильных агрегатах путем продувки жидкого чугуна кислородом. В Qarmet используется 3 конвертера для сталеплавильного производства. Каждый из них требует модернизации, которая началась со второго агрегата. Сейчас конвертер успешно введен в работу, передает агентство Kazinform.

Примечательно, что новый корпус данного агрегата является зарубежной разработкой и устанавливается впервые на комбинате. Его производством занимается итальянская фирма Danieli, которая является ведущим поставщиком оборудования и установок для металлообрабатывающей промышленности в мире.

Фото: Qarmet

— Ранее корпуса для конвертеров приобретались в ближнем зарубежье. Что касается нового корпуса, мы изменили конфигурацию конвертера, он стал несколько шире, что позволило нам изменить объем с 234 метров до 270 метров. Это является крайне существенным нововведением, учитывая, что при переработке используется фосфористый чугун с высоким кремнием, — заметил директор Стального департамента Qarmet Андрей Берг.

Фото: Qarmet

Сейчас длительность плавки в конвертере составляет 53-54 минуты, ранее этот процесс занимал более часа. Значительная экономия времени для металлургов стала возможной путем оптимизации технологии, за счет использования повышенной плотности металлолома и нормализации дутьевого режима.

Фото: Qarmet

Сегодня цех входит в режим работы на трех конвертерах, что непременно стабилизирует работу и увеличит объемы производства. Далее в данном цехе запланированы работы по замене корпуса конвертера № 1, ремонты миксерного отделения и машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ).