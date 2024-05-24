РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:40, 24 Май 2024 | GMT +6

    В Qarmet впервые установлен конвертер высшей пробы

    В Qarmet впервые установлен конвертер высшей пробы
    Фото: Qarmet

    Конвертерное производство — это получение стали в сталеплавильных агрегатах путем продувки жидкого чугуна кислородом. В Qarmet используется 3 конвертера для сталеплавильного производства. Каждый из них требует модернизации, которая началась со второго агрегата. Сейчас конвертер успешно введен в работу, передает агентство Kazinform.

    Примечательно, что новый корпус данного агрегата является зарубежной разработкой и устанавливается впервые на комбинате. Его производством занимается итальянская фирма Danieli, которая является ведущим поставщиком оборудования и установок для металлообрабатывающей промышленности в мире.

    В Qarmet впервые установлен конвертер высшей пробы
    Фото: Qarmet

    — Ранее корпуса для конвертеров приобретались в ближнем зарубежье. Что касается нового корпуса, мы изменили конфигурацию конвертера, он стал несколько шире, что позволило нам изменить объем с 234 метров до 270 метров. Это является крайне существенным нововведением, учитывая, что при переработке используется фосфористый чугун с высоким кремнием, — заметил директор Стального департамента Qarmet Андрей Берг.

    В Qarmet впервые установлен конвертер высшей пробы
    Фото: Qarmet

    Сейчас длительность плавки в конвертере составляет 53-54 минуты, ранее этот процесс занимал более часа. Значительная экономия времени для металлургов стала возможной путем оптимизации технологии, за счет использования повышенной плотности металлолома и нормализации дутьевого режима.

    В Qarmet впервые установлен конвертер высшей пробы
    Фото: Qarmet

    Сегодня цех входит в режим работы на трех конвертерах, что непременно стабилизирует работу и увеличит объемы производства. Далее в данном цехе запланированы работы по замене корпуса конвертера № 1, ремонты миксерного отделения и машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ).

    Теги:
    Технологии Ремонт Qarmet Заводы Промышленность Металлы
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!