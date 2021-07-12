В пяти странах мира открылись культурно-деловые дома Abai Uіi

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При поддержке Министерства информации и общественного развития РК за рубежом запущен проект по открытию культурно-деловых домов Abai Uіi. Об этом сообщил вице-президент НАО «Фонд Отандастар» Магауия Сарбасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При поддержке Министерства информации и общественного развития запущен проект Культурно-делового дома «Abai Uіi». Данный проект действует в целях развития культурно-гуманитарных и деловых связей с соотечественниками за рубежом. В рамках проекта стали реализовываться различные программы в гуманитарной, культурной, научной, образовательной, спортивной и других сферах», - сказал Магауия Сарбасов в ходе пресс-конференции в СЦК.

В прошлом году «Культурно-деловой дом «Abai Uіi» открылся в России (Омск), Узбекистане (Ташкент), Турции (Стамбул), Германии (Берлине) и Украине (Киеве).

По информации вице-президента НАО «Фонд Отандастар», в этом году планируется открытие в Монголии (Баян-Ульгий), России (Астрахань) и Кыргызстане (Бишкек).

«Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в названных странах. На сегодня проводится работа с Министерством иностранных дел и посольствами. Думаем, что все наши проекты реализуются», - добавил спикер.

Отметим, что по данным разных источников за рубежом на сегодня проживают 5-7 млн казахов. В настоящее время проводятся исследования в целях определения точного количества соотечественников.

Напомним, в 2020 году в республике отпраздновали 175-летие со дня рождения Великого Абая. Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы» Глава государства подписал 30 мая 2019 года. Постановлением Правительства Республики Казахстан 10 августа объявлено Днем Абая и внесено в календарь праздничных дней.