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В пяти регионах страны похолодает в ближайшие дни

23 Сентября 2019 18:00
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В пяти регионах страны похолодает в ближайшие дни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение в связи с ожидающимся похолоданием распространено в пяти регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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