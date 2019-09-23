В пяти регионах страны похолодает в ближайшие дни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение в связи с ожидающимся похолоданием распространено в пяти регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Ночью 24 сентября в Северо-Казахстанской области местами сохраняются заморозки 1-3 градуса. В Петропавловске ночью 24 сентября ожидаются на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса. Вероятность шторма 90-95 %.

Ночью 25-26 сентября в Карагандинской области местами ожидаются заморозки 1-3 градуса.

24 сентября в Костанайской области ночью местами сохраняются заморозки 1-3 градуса. В г. Костанай в этот день ожидается ветер северо-западный, западный 15-20 м/с.Вероятность шторма 90-95%

24 сентября в Актюбинской области местами ожидается ветер западный, юго-западный, местами 15 м/с.Ночью и утром местами туман. Вероятность шторма 90-95 %

24 сентября в Акмолинской области местами ожидаются гроза, град. Ночью и утром местами туман. Ночью 25-26 сентября местами ожидаются заморозки 1-3 градуса. В Кокшетау 24 сентября ожидается гроза, ветер юго-западный, западный 15-20, ночью порывы 23-28 м/с. Ночью 25-26 сентября на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса. Вероятность шторма 90-95%.