В пяти регионах Казахстана закрыты дороги из-за непогоды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным АО «НК «КазАвтожол» в связи с ухудшением погодных условий (гололед, метель, ограниченная видимость) закрыто движение на автодорогах республиканского и областного значения в пяти регионах: Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской областях. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, передает МИА «Казинформ».

По данным РГП «Казгидромет» в регионах ожидаются метель, снег, гололед, ветер местами 15-20 м/с.

Также в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в Акмолинской области 15 января с 11:45 введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих автомобильных дорогах:

1. На 18-231 км автомобильной дороги «Нур-Султан-Петропавловск» участок между городами Нур-Султан и Щучинск (участок дирекций платных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»).

2. На 0-184 км автомобильной дороги «Кокшетау-Атбасар», участок между городами Кокшетау и Атбасар.

3. На 997-1247 км автомобильной дороги «Екатеринбург-Алматы», участок между городами Атбасар и Нур-Султан.

«Призываем граждан следить за изменениями погоды. Не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдайте необходимые меры предосторожности. В зимний период, прежде чем запланировать выезд на автомобильные дороги между населенными пунктами, следует обязательно изучить прогноз погоды по предстоящему маршруту движения», - предупредили в пресс-службе ведомства.









Ранее сообщалось о закрытии дороги Павлодар – Щербакты.

Напомним, штормовое предупреждение на 15 января объявлено в шести областях Казахстана.