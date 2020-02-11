В пяти регионах Казахстана зафиксирован рост обрабатывающей промышленности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Руслан Даленов рассказал о росте промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Промышленное производство выросло на 4,1%. Обрабатывающая промышленность (7,8%) растет опережающими темпами над горнодобывающей (2,8%). В 7 регионах промышленность выросла от 4,4% до 19,5%», - сказал Руслан Даленов на заседании Правительства.

Вместе с тем, по его словам, 10 регионов показали рост промышленности ниже республиканского, в трех из них зафиксировано снижение.

Зато хороший рост показала обрабатывающая промышленность.

«Обработка выросла до 7,8%. 5 регионов показали рост выше среднереспубликанского уровня. Из них в 3 регионах рост отмечен от 15% до 40%. В частности, наибольший рост показала Костанайская область за счет машиностроения. Рост в Атырауской области составил 18,2% и в Туркестанской области – 15,2%», - перечислил министр.

Ниже среднереспубликанского уровня роста показали 12 регионов, из них по 6 регионам зафиксировано снижение.