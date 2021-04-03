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В пяти регионах Казахстана ведутся активные противопаводковые мероприятия

3 Апреля 2021, 15:49
В пяти регионах Казахстана ведутся активные противопаводковые мероприятия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Паводковая обстановка на территории страны остается стабильной. За прошедшие сутки подтоплений жилых домов и дорог не зарегистрировано. Об этом сообщил официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Талгат Уали, передает МИА «Казинформ».

Республиканский оперативный штаб, аналогичные штабы в ДЧС Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей продолжают работу.

В целях снижения рисков ЧС, вызванных весенними паводками на территории Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской областей силами местных исполнительных органов и подразделениями МЧС проведены профилактические работы.

В Шортандинском районе Акмолинской области проведены взрывные работы по ослаблению ледяного покрова на реках Талкара и Колутон на общей площади 600 кв. м, в ходе которых использовано 135 кг взрывчатых веществ. В Целиноградском, Жаркаинском, Шортандинском и Есильском районах с улиц и дворовых территорий произведена откачка 516,5 куб. метров талых вод. В городе Кокшетау, Атбасарском и Буландынском районах уложено 1 726 мешков с инертным материалом, Сандыктауском и Буландынском районах подготовлено 450 мешков с инертным материалом, Кокшетау и Целиноградском районе укреплено 380 метров тел дамб. В 7 районах (Аккольский, Буландынский, Бурабайский, Есильский, Жаксынский, Сандыктауский, Шортандинский) и Кокшетау очищено 13 198 метров каналов и арыков, вывезено 34,219 кубометра снега.

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В городе Усть-Каменогорск и Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области с улиц и дворовых территорий произведена откачка 2 742 куб. метров талых вод. В целях оценки обстановки представителями акимата, ДЧС, филиала ГУ «Казселезащита» и ТОО «Казэкспертиза» произведен аэровизуальный облет территории района Алтай, Глубоковского и Катон-Карагайского районов. В Кокпектинском районе, селе Самарское, военнослужащими в/ч 52859 МЧС проведены работы по расчистке арыков протяженностью 300 метров, оказанию помощи социально уязвимым слоям населения (расчистка от снега и льда придворовых территорий, арыков и каналов). В районе Алтай (город Алтай, поселки Малеевск, Зубовск) организована работа по расчистке снега с придворовых территорий жилых домов социально уязвимых слоев населения (39 домов), заполнению 100 мешков инертными материалами, расчистке водопроводных труб и каналов протяженность 50 метров.

В городе Уральск и районе Байтерек, Бурлинском, Каратюбинском, Теректинском и Чингирлауском районах Западно-Казахстанской области с улиц и дворовых территорий произведена откачка 8 336 кубометров талых вод. Из городов Уральск, Аксай и села Чингирлау Чингирлауского района вывезено 5,537 кубометра снега.

В Каркаралинском районе Карагандинской области (село Каракол) возведен земляной вал протяженностью 50 метров, подготовлены запасы 50 тонн инертных материалов. В Бухар-Жырауском (800 метров) и Осакаровском (200 метров) районах очищено 1000 метров арыков и 5 водопропускных сооружений на дорогах, в Актогайском районе очищено 300 метров канала. В 4 районах области (Актогайском, Нуринском, Осакаровском, Каркаралинском) вывезено 835 кубометров снега.

В 3 городах, Павлодаре, Экибастузе, Аксу, и 3 районах (Актогайском, Железинском, Иртышском) Павлодарской области вывезено 3 452 кубометра снега.

В проведении профилактических работ принимали участие 937 человек, 390 единиц техники, 30 единиц мотопомп МЧС, местных исполнительных органов, Департамента полиции и организаций.

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